Blood Red Sky | la recensione | Su Netflix terroristi e vampiri in un horror thriller ad alta quota

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 luglio 2021) LaRed Sky, il film di Peter Thorwarth che mescolaper raccontare una storia diad. Iniziamo questadiRed Sky con una constatazione necessaria: non capita spesso che opere come questa - che rivisitano i topos che sono stati costruiti da cinema e letteratura su determinate creature del terrore, in questo caso i- siano in grado di stupirci e di tenerci incollati allo schermo, coinvolgendoci e catturandoci. Il film diretto da Peter Thorwarth ...