Bitcoin traina le criptovalute | rialzi vertiginosi Come mai? Lo zampino di Musk e Bezos

(Di lunedì 26 luglio 2021) Iltorna in corsa, quando sembrava che la criptovaluta più famosa al mondo non avesse più intenzione di ottenere altri. E anche se gli analisti esperti in materia avevano già ipotizzato dei nuovi rally da parte del, fino a ieri si era verificato poco o niente. Il massimo che ilaveva realizzato risale al 16 giugno, quindi oltre un mese fa, quando aveva toccato quota 39.300 dollari. Leggi anche -> “Ipossono uccidere tutti”: miliardario inannega durante una nuotata Nella giornata di ieri, invece, la criptovaluta ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin traina

Periodico Italiano

Tuttavia di grandi opportunità in questo ecosistema, anche alla luce del passaggio prossimo ad un nuovo protocollo in grado di supportare il mondo degli smart contract, ce ne sono tante. E chi entra o ...Dopo la tempesta finanziaria, legata ai timori per la variante Delta, torna il sereno sui listini continentali. Euro in calo a 1,17 dollari, petrolio in (timido) recupero. Spread chiude a 110 punti ...