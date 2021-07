Basta sessualizzare la ginnastica | le atlete tedesche contro i body scollati

LaSkilly : RT @MarykoMayko: @LaSkilly No, anzi. - MarykoMayko : @LaSkilly No, anzi. - _Suavitel_ : RT @lisameyerildra1: La squadra di pallamano da spiaggia femminile norvegese è stata multata con 150 euro a testa perché si è ribellata all… - zazoomblog : Olimpiadi le ginnaste tedesche dicono no al body: Basta sessualizzare i corpi - #Olimpiadi #ginnaste #tedesche… - errabonda20 : RT @lisameyerildra1: La squadra di pallamano da spiaggia femminile norvegese è stata multata con 150 euro a testa perché si è ribellata all… -

Sulla pedana di Tokyo 2020, le ginnaste tedesche non sono scese in campo solo per conquistare il gradino più alto del podio, ma anche per dire basta "alla sessualizzazione del corpo femminile in questa disciplina". Una protesta che le ha portate a esibirsi con una lunga tuta alla caviglia al posto del 'tradizionale' body tagliato alto sulla coscia. Le atlete tedesche della ginnastica si sono presentate alle qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo di ieri, 25 luglio, con una tuta fino alle caviglie, con lo scopo dichiarato di mettere in atto una vera e propria rivoluzione.