Vaccini: Fratoianni, 'Salvini non confonda libertà coi No Vax, liscia pelo a rabbia' (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Salvini ha visto piazze sorridenti. Noi abbiamo visto Forza Nuova e Casa Pound alla testa delle manifestazioni, insulti alla stampa e agli scienziati e indecenti paragoni tra il green pass e le leggi razziali. La libertà è una cosa troppo seria per confonderla con queste manifestazioni". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni. "Il problema vero - prosegue il leader di SI - è che fatichiamo ancora con le forniture dei Vaccini dipendenti come siamo dalle grandi multinazionali di Big Pharma, i tamponi restano costosi e il ritardo sulle scelte ...

