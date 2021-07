Tragedia in Val di Sole, muore dopo un malore in acqua a 28 anni (Di domenica 25 luglio 2021) Era in vacanza con gli amici, il 28enne di Como deceduto nella mattinata di domenica 25 luglio, in Val di Sole. Il gruppo di amici stava trascorrendo la mattinata in spensieratezza, sul torrente Noce ... Leggi su trentotoday (Di domenica 25 luglio 2021) Era in vacanza con gli amici, il 28enne di Como deceduto nella mattinata di domenica 25 luglio, in Val di. Il gruppo di amici stava trascorrendo la mattinata in spensieratezza, sul torrente Noce ...

