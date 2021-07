Tokyo 2020, Judo: Lombardo ko nei quarti, va ai ripescaggi per il bronzo (Di domenica 25 luglio 2021) Delusione nel Judo azzurro con l’eliminazione dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 di Manuel Lombardo che è stato battuto nei quarti di finale dal brasiliano Daniel Cargnin, uscendo dalla battaglia per il titolo a cinque cerchi nella categoria fino a 66 kg. L’azzurro va comunque ai ripescaggi per la medaglia di bronzo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Delusione nelazzurro con l’eliminazione dai Giochi Olimpici didi Manuelche è stato battuto neidi finale dal brasiliano Daniel Cargnin, uscendo dalla battaglia per il titolo a cinque cerchi nella categoria fino a 66 kg. L’azzurro va comunque aiper la medaglia di. L'articolo proviene da Italia Sera.

