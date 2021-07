Renzi: «Il Pd deve scegliere se stare con Draghi o con i grillini» (Di domenica 25 luglio 2021) FIRENZE – «Ogni giorno Conte attacca il governo. Il Pd deve scegliere se stare con Draghi o con i grillini. Sogno un’alleanza dei riformisti che non si arrende al populismo come rischia di fare il Pd su tante scelte, dalla giustizia all’aeroporto di Firenze». Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che di tutto questo ha parlato con la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano. «Credo che Conte ci proverà» a sfilarsi dal governo Draghi, «ma non ci riuscirà perché pochi nel Movimento saranno disposti a seguirlo, a cominciare ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) FIRENZE – «Ogni giorno Conte attacca il governo. Il Pdsecono con i. Sogno un’alleanza dei riformisti che non si arrende al populismo come rischia di fare il Pd su tante scelte, dalla giustizia all’aeroporto di Firenze». Così il leader di Italia Viva, Matteo, che di tutto questo ha parlato con la direttrice de La Nazione, Agnese Pini, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano. «Credo che Conte ci proverà» a sfilarsi dal governo, «ma non ci riuscirà perché pochi nel Movimento saranno disposti a seguirlo, a cominciare ...

