Rapallo. Al Santuario di Montallegro il 27 luglio concerto dell’organista Severin Zoehrer

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 luglio 2021) Il primo dei sette appuntamenti rapallesi del XXIII Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà martedì 27presso ildi N.S. di. Ne sarà protagonista il concertista tedescoZöhrer, organista della Chiesa di St. Johannes Nepomuk di Eberbach. Si rinnova quindi la possibilità di ascoltare l’organo “Pacifico Inzoli” (1907) in un programma concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche foniche. Il Festival Organistico Internazionale è promosso come di consueto dall’Associazione Culturale “Musica” in modalità ...