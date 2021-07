Nuova alluvione in Belgio: il disastro si ripete (Di domenica 25 luglio 2021) Il maltempo continua a colpire il centro Europa. Nuova alluvione in Belgio: strade come fiumi in piena a Dinant (Namur) l maltempo torna a colpire il Belgio, devastato dalle alluvioni della scorsa settimana. Sebbene i fenomeni non abbiano la stessa gravità di quelli di alcuni giorni fa, forti temporali hanno provocato danni nella regione della Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 luglio 2021) Il maltempo continua a colpire il centro Europa.in: strade come fiumi in piena a Dinant (Namur) l maltempo torna a colpire il, devastato dalle alluvioni della scorsa settimana. Sebbene i fenomeni non abbiano la stessa gravità di quelli di alcuni giorni fa, forti temporali hanno provocato danni nella regione della

iconaclima : A soli 10 giorni dalle ultime drammatiche inondazioni una nuova alluvione ha colpito il #Belgio #Dinant #Namur - iconanews : Nuova alluvione in Belgio: strade come fiumi in piena a Dinant (Namur) - etrang3r : 2021: - muore Battiato - la variante Delta - alluvione in Germania - i Coldplay fanno uscire nuova musica - nuova_venezia : LA MISSIONE / Hanno fatto rientro nel pomeriggio di oggi, atterrando all'aeroporto di Venezia, i vigili del fuoco i… - ziowalter1973 : ALLUVIONE IN GERMANIA, LA DIGA CHE MINACCIA UNA NUOVA STRAGE: PUO' ANCORA CEDERE, VA SVUOTATA... -