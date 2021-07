Napoli, che guaio l’infortunio di Demme: ecco quanto starà fuori (Di domenica 25 luglio 2021) Nell’amichevole contro la Pro Vercelli, Diego Demme è stato costretto a uscire per un infortunio al ginocchio. Rischia diversi mesi di stop Brutte notizie per il Napoli e per Luciano Spalletti. Nell’amichevole contro la Pro Vercelli è andato k.o. Diego Demme dopo soli 18? a causa di un infortunio al ginocchio destro causato da un brutto fallo da parte di un avversario. Trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, questo l’esito dei primi esami per il centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le tempistiche per il recupero sono ancora un’incognita e bisognerà attendere ulteriori esami. Si dovrebbe andare da un minimo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Nell’amichevole contro la Pro Vercelli, Diegoè stato costretto a uscire per un infortunio al ginocchio. Rischia diversi mesi di stop Brutte notizie per ile per Luciano Spalletti. Nell’amichevole contro la Pro Vercelli è andato k.o. Diegodopo soli 18? a causa di un infortunio al ginocchio destro causato da un brutto fallo da parte di un avversario. Trauma contusivo distorsivo di secondo-terzo grado, questo l’esito dei primi esami per il centrocampista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le tempistiche per il recupero sono ancora un’incognita e bisognerà attendere ulteriori esami. Si dovrebbe andare da un minimo ...

