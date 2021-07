Maurizio Maffei | “Penalizzati perchè discoteche | sui lidi e nei ristoranti le serate invece si balla”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 luglio 2021) di Monica De Santis Dal 6 agosto entra in vigore il nuovo decreto legge covid che estende l’utilizzo del green pass per l’accesso ai tavoli di bar eal chiuso e per le manifestazioni sportive e culturali, anche all’aperto, ma le sale da ballo non potranno riaprire. A compensazione di questo il Governo Draghi ha istituito un fondo per i ristori, di circa 20 milioni di euro. Ma nonostante, la promessa di questi nuovi ristori, i proprietari dei locali non ci stanno e minacciano, soprattutto i titolari delle grandidel nord di far ricorso al Tar. La rabbia per questo ennesimo blocco alla riapertura non interessa, ovviamente solo una parte ...