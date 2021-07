Marotta | “Con metro distanziamento stadi aperti al 25-30% Norma da rivedere In due anni l’Inter ha perso 120 milioni di euro”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Con

MILANO - Giuseppeha recentemente parlato della riapertura degli stadi al 50% per la prossima stagione, una ...intervista l'amministratore delegato dell'Inter ha espresso la sua opinione...6 Beppe, ad dell' Inter , ha parlato delle decisioni del Governo relative alle riaperture degli ... E ha aggiunto: 'il distanziamento la capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%.Intervenuto ai microfoni dell'ANSA, Giuseppe Marotta ha detto la sua sull'ultimo provvedimento ... che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti. Con il distanziamento la ...L'Ad dell'Inter suggerisce: "Teniamo obbligatorio solo il Green Pass oppure danni per i club, noi abbiamo perso 120 milioni di euro" ...