Locatelli Juventus, settimana decisiva: la strategia dei bianconeri (Di domenica 25 luglio 2021) Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato per la Juventus: potrebbe essere la settimana decisiva per l’accordo Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato per la Juventus. Il centrocampista classe 1998 è in vacanza dopo la grande vittoria ad Euro 2020 da protagonista: per lui la doppietta contro la Svizzera all’Olimpico. Come riporta Il Tempo, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’arrivo di Locatelli alla Juventus: incontro previsto tra Cherubini e Carnevali per finalizzare l’accordo con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Manuelè il grande obiettivo di mercato per la: potrebbe essere laper l’accordo Manuelè il grande obiettivo di mercato per la. Il centrocampista classe 1998 è in vacanza dopo la grande vittoria ad Euro 2020 da protagonista: per lui la doppietta contro la Svizzera all’Olimpico. Come riporta Il Tempo, la prossimapotrebbe essereper l’arrivo dialla: incontro previsto tra Cherubini e Carnevali per finalizzare l’accordo con ...

romeoagresti : #Juventus e #Sassuolo in queste ore programmeranno il terzo round per #Locatelli: possibile incontro tra mercoledì… - ZZiliani : NOTIZIA DEL GIORNO. LA #JUVENTUS CHE HA VALUTATO #RUGANI 50 MILIONI E VALUTA #DEMIRAL 40 NON VUOLE SPENDERE PIÙ DI… - GoalItalia : In programma il terzo incontro tra Juventus e Sassuolo per Locatelli ????? Club a lavoro per il passaggio del centro… - AndreaAime11 : RT @romeoagresti: #Juventus e #Sassuolo in queste ore programmeranno il terzo round per #Locatelli: possibile incontro tra mercoledì e giov… - sportmediaset : La Juve accelera per #Locatelli: in programma nuovo vertice col Sassuolo. #SportMediaset -