Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – domenica 25 luglio 2021 (Di domenica 25 luglio 2021) Il caffè richiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromatizzato ci dà quell’input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 25 luglio 2021) Ilrichiama un’abitudine quotidiana che ci accomuna un pò tutti, una buona tazzina calda e aromatizzato ci dà quell’input per iniziare meglio un nuovo giorno. È per tantissimi di noi, tra cui la sottoscritta, è un’abitudine irrinunciabile a casa o al bar in compagnia, e anche occasione per incontrare amici, conoscenti, colleghi. Esattamente quello che dovrebbe essere la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – sabato 24 luglio 2021 - ambroDeusdedit : Caffè Spirituale 23. 07. 2021 Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – venerdì 23 luglio 2021 - KattInForma : Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – giovedì 22 luglio 2021 - zazoomblog : Il caffè spirituale una pausa con la Parola – giovedì 22 luglio 2021 - #caffè #spirituale #pausa #Parola -

Ultime Notizie dalla rete : caffè spirituale Bazlen, una vita dedicata all'"altra parte" dei libri ...gesuita Jean - Pierre de Caussade che fra il 1730 e il 1740 operò come direttore spirituale di ... In un angolo, un fornello per il caffè. Bobi aveva un suo maglione norvegese marrone scuro, una tonalità ...

Castorano: "Il viaggio come rinnovamento", al via il ''Caffè filosofico'' ... spirituale o metaforico; perché sulla scia del grande scrittore americano John Steinbeck siamo convinti che non sono le persone a fare i viaggi ma i viaggi a fare le persone". L'iniziativa "Caffè ...

Il caffè spirituale, una pausa con la Parola – mercoledì 21 luglio 2021 La Luce di Maria ...gesuita Jean - Pierre de Caussade che fra il 1730 e il 1740 operò come direttoredi ... In un angolo, un fornello per il. Bobi aveva un suo maglione norvegese marrone scuro, una tonalità ......o metaforico; perché sulla scia del grande scrittore americano John Steinbeck siamo convinti che non sono le persone a fare i viaggi ma i viaggi a fare le persone". L'iniziativa "...