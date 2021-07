G8: scritta 'Scajola assassino'. Ex ministro, io per dialogo (Di domenica 25 luglio 2021) "Carlo vive, Scajola assassino". E' una scritta comparsa su un muro di Imperia contro il sindaco Claudio Scajola, che venti anni fa fu ministro dell'Interno all'epoca del G8 di Genova. E' stato lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) "Carlo vive,". E' unacomparsa su un muro di Imperia contro il sindaco Claudio, che venti anni fa fudell'Interno all'epoca del G8 di Genova. E' stato lo ...

Advertising

imperianews_it : Imperia, scritta shock a Castelvecchio: 'Carlo vive, Scajola assassino'. Il sindaco replica, 'Non è ribellione, ma… - Ossmeteobargone : G8: scritta 'Scajola assassino'. Ex ministro, io per dialogo - Marcel_Bel89 : G8: scritta 'Scajola assassino'. Ex ministro, io per dialogo -