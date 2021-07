Formula Uno, Domenicali promuove la Qualifying Sprint: “Finalmente!” (Di domenica 25 luglio 2021) Una promozione a pieni voti. Almeno per Stefano Domenicali. La Qualifying Sprint è piaciuta moltissimo all’ex ferrarista che, nelle dichiarazioni, si è detto fiducioso sulla possibilità che il nuovo format, che ha esordito nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, diventerà emozionante per tutti i tifosi della Formula Uno. Le parole di Domenicali sulla Qualifying Sprint Ecco le dichiarazioni di Stefano Domenicali, CEO della Formula Uno, rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Sono certo che venerdì prossimo, in Ungheria, gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021) Una promozione a pieni voti. Almeno per Stefano. Laè piaciuta moltissimo all’ex ferrarista che, nelle dichiarazioni, si è detto fiducioso sulla possibilità che il nuovo format, che ha esordito nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, diventerà emozionante per tutti i tifosi dellaUno. Le parole disullaEcco le dichiarazioni di Stefano, CEO dellaUno, rilasciate a La Gazzetta dello Sport: “Sono certo che venerdì prossimo, in Ungheria, gli ...

