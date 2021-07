Focolaio Covid a bordo della Amerigo Vespucci. Nella nave scuola trovati 20 positivi tra l’equipaggio (Di domenica 25 luglio 2021) Venti membri dell’equipaggio della Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana, sono risultati positivi al Coronavirus. Tutti gli infettati, che risultano essere asintomatici o paucisintomatici, sono stati messi in isolamento e lo resteranno per 10 giorni. La Marina ha assicurato di aver «prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale a bordo», composto in tutto da 360 persone. È stata prevista una sosta nel porto della Spezia, dove i ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Venti membri del, laMarina Militare italiana, sono risultatial Coronavirus. Tutti gli infettati, che risultano essere asintomatici o paucisintomatici, sono stati messi in isolamento e lo resteranno per 10 giorni. La Marina ha assicurato di aver «prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutelasalute del personale a», composto in tutto da 360 persone. È stata prevista una sosta nel portoSpezia, dove i ...

