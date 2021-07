Davide Caffoni batte la tempesta al Rally 2 Laghi

(Di domenica 25 luglio 2021) Ia 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Nemmeno il maltempo è riuscito a fermaree Massimo Minazzi che sulla Renault Clio S1600 del team Balbosca si sono aggiudicati per la quinta volta il, da quest’anno accorpato aldell’Ossola grazie all’organizzazione della NTT Events e della New Turbomark. Dopo una partenza faticosa nella quale una scelta di L'articolo proviene da RS E OLTRE.

RSrallyeslalom : Nemmeno il maltempo è riuscito a fermare Davide Caffoni e Massimo Minazzi che sulla Renault Clio S1600 del team Bal… - rally_timing : Rally 2 Laghi, la pioggia mescola le carte e Davide Caffoni si prende testa della gara #Rally2Laghi #RallyTime - LaStampa : Davide Caffoni favorito del Rally 2 Laghi: “Il meteo sarà un’incognita. Montecrestese è casa mia e voglio fare la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Caffoni

Grande prova dell'equipaggio- Minazzi che dopo le 6 speciali conquistano la classifica finale del 2Laghi. Un pokerissimo per il forte pilota ossolano che vince per la quinta volta il rally giunto quest'anno alla sua ...Nella Speciale di San Domenicoconquista la testa della classifica generale anche se la Ps è stata vinta da Bruni - Esposito, cher in generale sono alle spalle die davanti a Bocchio -...Dopo le prime tre speciali del Rally dei 2 Laghi sono in testa Caffoni e Minazzi. Inizio difficile però per il campionissimo ossolano che nella prima speciale di Fomarco è partito con le gomme da bagn ...Iniziato oggi pomeriggio con lo shakedown non cronometrato sul tratto di Trontano il Rally dei 2 Laghi. Il fine settimana motoristico in Ossola proseguirà domenica dove si correranno 6 speciali per de ...