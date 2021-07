Contagi in aumento, i rischi delle proteste dei “no green pass”: Massimo Galli lancia l’allarme a iNews24 (Di domenica 25 luglio 2021) “L’opposizione al green pass riflette una parte di popolazione e della politica che in qualche modo sta giocando a un gioco pericoloso”. Lo sottolinea Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ai nostri microfoni, anche in occasione delle manifestazioni dei no vax, richiama alla cautela in questo momento “delicato” per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 luglio 2021) “L’opposizione alriflette una parte di popolazione e della politica che in qualche modo sta giocando a un gioco pericoloso”. Lo sottolinea, direttoreMalattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, che ai nostri microfoni, anche in occasionemanifestazioni dei no vax, richiama alla cautela in questo momento “delicato” per la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Tg3web : Le vacanze per molti italiani devono ancora iniziare, ma già si pensa ai rischi del rientro in una situazione di co… - Adnkronos : 'Ricoveri allo #Spallanzani in diminuzione. Si conferma che sono in aumento i #contagi ma non le ospedalizzazioni'. - SkyTG24 : Covid, Crisanti: “Sconcertante vedere nuovo aumento dei casi in estate” - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA #COVID19 #Fauci su aumento contagi tra i non vaccinati, 'stiamo andand… - zephira_137 : RT @pbecchi: È scientificamente contestabile quanto affermato da Draghi in conferenza stampa. I non vaccinati sono pericolosi quanto i vacc… -