Calciomercato Inter | caccia all’esterno | tutti i nomi seguiti da Ausilio e Marotta

(Di domenica 25 luglio 2021) La priorità in casaè e rimane l’esterno: Inzaghi lo vuole al più presto eedsono al lavoro per accontentarlo Si continua a lavorare in casaper regalare un esterno a Simone Inzaghi. Tanti isul taccuino diche – come sottolinea Il Corriere dello Sport – devono fare i conti sia con le difficoltà del mercato e sia con il diktat imposto dalla società. Il sogno rimane Dumfries ma il Psv tiene duro e non accetta la formula del prestito: l’olandese costa 15-20 milioni. Hateboer piace ma l’esterno dell’Atalanta è ancora alle ...

L'ha un paio di casi in sospeso, l'Udinese tre no - vax come ha ammesso anche il direttore generale Marino. Scenario sempre più complesso nel quale la Lega si è già mossa per venire incontro ai ...L'e Inzaghi hanno messo sul mercato Andrea Pinamonti. L'oneroso ingaggio del giovane centravanti è però un ostacolo per la sua cessione C'è anche il via libera di Simone Inzaghi per la cessione di ...Calciomercato Inter: i nerazzurri non perdono di vista Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante può arrivare subito in un solo caso Rimane Giacomo Raspadori il ‘sogno’ in attacco dell’Inter. L’assalto ...L'allarme Covid continua a spaventare il calcio italiano (e non solo). In Inghilterra hanno deciso di non far giocare chi non si vaccina. Senza discussioni.