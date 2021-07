Buffon e la sorprendente rivelazione | “Quel tecnico mi fa impazzire”

(Di domenica 25 luglio 2021) Il neo portiere del Parma Gianluigisi è confessato alla Gazzetta dello Sport ed ha rivelato un retroscena su Giampiero Gasperini La leggenda di Gianluigicontinuerà quest’anno a Parma, in serie B. L’esperto portiere è tornato dove tutto è nato ed ha come obiettivolo di tornare in Serie A. Ai microfoni della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Buffon sorprendente

SerieANews

È statoe meraviglioso, un dono che la vita mi ha fatto. Valeva la pena vivere questa ... Restano però le "cicatrici" (così le chiama lei) della dolorosa rottura da Gigi. La ...La storia con, del resto, non è stata una cosa da nulla, essendo durata ben dieci anni, con ...tornare a casa dopo tanto tempo " aveva raccontato la donna l'anno seguente - è stato..."Se penso al prossimo Mondiale? Non sarò mai quello che si candida: 'Oh, ci sono anch’io'. Mai". Queste le parole di Gianluigi Buffon, intervenuto in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.Le parole del portiere del Parma nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. PARMA - Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha rilasciato un'intervista a La G ...