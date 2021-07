Baseball, Serie A 2021: la poule salvezza continua con Verona e Longbridge sugli scudi (Di domenica 25 luglio 2021) Si è conclusa la quarta giornata relativamente alla poule salvezza della Serie A 2020-2021. Non si è trattato di una di quelle settimane facilissime per quanto riguarda il mondo del batti e corri nostrano, per varie ragioni, ma andiamo a scoprire quanto accaduto. Nella giornata odierna, il girone D vede il Longbridge colpire due volte sull’Academy of Nettuno, 12-4 e 18-10. Risponde Paternò, che demolisce Montefiascone nell’unica gara odierna con un rotondo 12-2. Nel girone A, invece, Senago non si riprendono il primo posto: a Settimo Torinese vince la prima per 0-7, ma perde 6-0 la seconda. Milano 1946 e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Si è conclusa la quarta giornata relativamente alladellaA 2020-. Non si è trattato di una di quelle settimane facilissime per quanto riguarda il mondo del batti e corri nostrano, per varie ragioni, ma andiamo a scoprire quanto accaduto. Nella giornata odierna, il girone D vede ilcolpire due volte sull’Academy of Nettuno, 12-4 e 18-10. Risponde Paternò, che demolisce Montefiascone nell’unica gara odierna con un rotondo 12-2. Nel girone A, invece, Senago non si riprendono il primo posto: a Settimo Torinese vince la prima per 0-7, ma perde 6-0 la seconda. Milano 1946 e ...

Advertising

zazoomblog : Baseball Serie A 2021: Bologna vicina alle Italian Baseball Series per Nettuno si fa dura - #Baseball #Serie #202… - infoitinterno : Baseball Serie C, Siena Estra a Grosseto in cerca di una vittoria d'orgoglio - ilSaronno : Baseball serie C, oggi Bc Saronno in trasferta a Novara - IndianaHSfootb1 : Today's ??ITALY Serie A1?? - #Winnersstage Live/24/07/2021 ?? - zazoomblog : Baseball Serie A 2021: San Marino cade a sorpresa a Godo Bologna a valanga su Collecchio - #Baseball #Serie #2021:… -