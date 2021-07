Ballando con le stelle, la Ventura su Morgan: “Speriamo arrivi alla fine” (Di domenica 25 luglio 2021) Ormai è ufficiale. Morgan è il primo concorrente di Ballando Con Le stelle. Il talent riservato ai vip condotto da Milly Carlucci cala il poker con un nome a dir poco controverso, capace di scatenare polemica ma anche slanci di apprezzamento tra chi lo segue da molti anni. Marco Castoldi non è un personaggio semplice da contenere e, dopotutto, non è neanche questa l’intenzione di chi lo invita all’interno dei suoi programmi. Morgan è un battitore libero, talvolta incontenibile, ma tra i pochi a garantire quel guizzo in più che spesso manca nei programmi di lungo corso. A dire la sua su questo nuovo ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021) Ormai è ufficiale.è il primo concorrente diCon Le. Il talent riservato ai vip condotto da Milly Carlucci cala il poker con un nome a dir poco controverso, capace di scatenare polemica ma anche slanci di apprezzamento tra chi lo segue da molti anni. Marco Castoldi non è un personaggio semplice da contenere e, dopotutto, non è neanche questa l’intenzione di chi lo invita all’interno dei suoi programmi.è un battitore libero, talvolta incontenibile, ma tra i pochi a garantire quel guizzo in più che spesso manca nei programmi di lungo corso. A dire la sua su questo nuovo ...

