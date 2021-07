Advertising

Journal_dis_bis : RT @HuffPostItalia: Arte e mafie. Un intreccio di interessi che vale miliardi - HuffPostItalia : Arte e mafie. Un intreccio di interessi che vale miliardi - antimafia2000 : 19 luglio, Via D'Amelio: i giovani fanno memoria con l'arte - CamarcaJuri : @dotf_it Hai ragione dal momento che viviamo in un paese dove per decenni hanno occultato stragi, intrallazzi con m… -

Ultime Notizie dalla rete : Arte mafie

L'HuffPost

"Nonostante la crisi, la quantità e i valori delle transazioni nel mercato dell'hanno continuano a registrare un progressivo incremento - sottolinea Miceli - lesembrano svilirlo a ...View the embedded image gallery online at: http://www.antimafiaduemila.com/home/- news/309 - topnews/85068 - 19 - luglio - via - d - amelio - i - giovani - fanno - memoria - con - l -.html#...Oltre al valore economico, l’opera d’arte per un boss ha anche un valore simbolico che ne evidenzia il suo potere ...Come tutelare davvero le opere d'arte? Soprattutto quelle in mano allo Stato, di cui non si ha piena contezza? Se l'è chiesto un team che sta lavorando a un progetto, ancora in fase embrionale, che co ...