Apocalisse di fuoco in Sardegna: chiesto aiuto all’Ue. Meloni: “Siamo vicini al popolo sardo” (video) (Di domenica 25 luglio 2021) Apocalisse di fuoco in queste ore in Sardegna. Gli incendi che stanno devastando varie zone della provincia di Nuoro e Oristano sono senza precedenti e si avvertono anche in altri angoli della Sardegna. A Sassari per tutta la notte è letteralmente piovuta cenere. Per ora le autorità locali registrano diecimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso. Ma il fuoco sta ancora devastando la Sardegna e la situazione è ancora in piena emergenza. LEGGI ANCHE Sardegna, finalmente l'ufficialità: Solinas vince col 47,8%. Terremoto nel Pd: si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021)diin queste ore in. Gli incendi che stanno devastando varie zone della provincia di Nuoro e Oristano sono senza precedenti e si avvertono anche in altri angoli della. A Sassari per tutta la notte è letteralmente piovuta cenere. Per ora le autorità locali registrano diecimila ettari di vegetazione distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso. Ma ilsta ancora devastando lae la situazione è ancora in piena emergenza. LEGGI ANCHE, finalmente l'ufficialità: Solinas vince col 47,8%. Terremoto nel Pd: si ...

PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Apocalisse di fuoco in Sardegna: chiesto aiuto all’Ue. Meloni: “Siamo vicini al popolo sardo” (video) - SecolodItalia1 : Apocalisse di fuoco in Sardegna: chiesto aiuto all’Ue. Meloni: “Siamo vicini al popolo sardo” (video)… - Pietro_Andros : È un viaggio tra immagini di un’apocalisse desolata. Un paesaggio di cenere e fuoco tra alberi scheletrici e rovine… - infoitinterno : Sardegna, apocalisse di fuoco: turisti in fuga per l’incendio - pameladiverona : RT @Ecatetriformis: #Sardegna Apocalisse di fuoco Ma tanto frega solo se aprono le discoteche o no. -