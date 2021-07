Anzio. Non accetta i ‘consigli’ sulla manovra: 32enne aggredisce vigilessa e la ferisce al volto (Di domenica 25 luglio 2021) “Faccia attenzione alle manovre”. E’ bastata questa semplice frase, pronunciata da un’agente della polizia locale di Anzio, per scatenare la reazione di un conducente di un furgone di mozzarelle, un 32enne anziate che, in preda all’ira, ha aggredito la vigilessa, ferendola al volto. E’ acceduto nella tarda mattinata di oggi, mentre l’agente era in servizio. A renderlo noto il sindacato Cisl attraverso una nota stampa. “Quello accaduto in tarda mattinata ad Anzio è un fatto gravissimo – afferma Antonio D’Agostino, dirigente sindacale CISL Roma Capitale e Rieti – purtroppo l’ennesimo episodio di aggressione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) “Faccia attenzione alle manovre”. E’ bastata questa semplice frase, pronunciata da un’agente della polizia locale di, per scatenare la reazione di un conducente di un furgone di mozzarelle, unanziate che, in preda all’ira, ha aggredito la, ferendola al. E’ acceduto nella tarda mattinata di oggi, mentre l’agente era in servizio. A renderlo noto il sindacato Cisl attraverso una nota stampa. “Quello accaduto in tarda mattinata adè un fatto gravissimo – afferma Antonio D’Agostino, dirigente sindacale CISL Roma Capitale e Rieti – purtroppo l’ennesimo episodio di aggressione ...

Advertising

CorriereCitta : Anzio. Non accetta i ‘consigli’ sulla manovra: 32enne aggredisce vigilessa e la ferisce al volto - marcell16895275 : RT @MikeyTheJester: @marcell16895275 Un grande. L'ho conosciuto alla rievocazione dello sbarco di Anzio. Parlarci è stata una emozione che… - MikeyTheJester : @marcell16895275 Un grande. L'ho conosciuto alla rievocazione dello sbarco di Anzio. Parlarci è stata una emozione… - Emilystellaemi2 : RT @IoioPk001: @jobwithinternet Queste sono da radiare! Altro che chi è contrario al vaccino. Via nei campi o in fabbrica. C'e nome e cogno… - dariosci1 : @mdimagritt Che bello ritrovare il sig. Lorenzo in spiaggia. A quando la foto con la focaccia? Lui è un vero intend… -