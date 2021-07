Amici: Tommaso Stanzani nello spot di Fiorentini (Di domenica 25 luglio 2021) Altro progetto professionale per Tommaso Stanzani: l’ex allievo di Amici 20, dopo essere stato nel corpo di Battiti Live e dopo aver fatto diversi stage in giro per l’Italia, è apparso su Rai 1 nel nuovo spot di Fiorentini, l’azienda che produce snack. Per l’occasione, Stanzani si è cimentato in una divertente coreografia. Tommaso Stanzani non si è mai fermato dopo l’esperienza ad Amici 20. Il ballerino, che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021) Altro progetto professionale per: l’ex allievo di20, dopo essere stato nel corpo di Battiti Live e dopo aver fatto diversi stage in giro per l’Italia, è apparso su Rai 1 nel nuovodi, l’azienda che produce snack. Per l’occasione,si è cimentato in una divertente coreografia.non si è mai fermato dopo l’esperienza ad20. Il ballerino, che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Antonellagenn14 : Tommaso mio.. Il ritratto della felicità sei. Buona vacanza in Sardegna. E come sempre buona giornata della dignità… - ria_lera : RT @abbraccialvento: Io che corro a fare una statua a Fiorentini perché è riuscita a fare delle riprese su Tommaso che balla migliori della… - tommaso_ziveri : Come si gode il pranzo della domenica con gli amici e ubriacarsi - abbraccialvento : Io che corro a fare una statua a Fiorentini perché è riuscita a fare delle riprese su Tommaso che balla migliori de… - MaryMoSoLu : @luisastellaaa @VanyLabalestra Ah si? Allora vuol dire che non volete del bene vero a Tommaso perché se gliene vole… -