Voghera, Adriatici resta ai domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa La sua difesa: «Ero confuso» (Di sabato 24 luglio 2021) La decisione del il gip Maria Cristina Lapi: avvocato e assessore leghista alla Sicurezza avrebbe sparato e ucciso il cittadino marocchino Youns El Boussettaoui come reazione all’aggressione dell’immigrato Leggi su corriere (Di sabato 24 luglio 2021) La decisione del il gip Maria Cristina Lapi: avvocato e assessore leghista alla Sicurezza avrebbe sparato e ucciso il cittadino marocchino Youns El Boussettaoui come reazione all’aggressione dell’immigrato

SusannaCeccardi : Non possiamo sapere ancora se #adriatici sia colpevole oppure no. Lo stabiliranno i magistrati. Quello che possiamo… - borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - fattoquotidiano : Voghera, per i pm l’assessore leghista Adriatici sparò “consapevolmente” anziché “accidentalmente”. La legittima di… - albertoorselli : RT @fattoquotidiano: Voghera, per i pm l’assessore leghista Adriatici sparò “consapevolmente” anziché “accidentalmente”. La legittima difes… - MilanoSpia : Voghera, Massimo Adriatici resta ai domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa -