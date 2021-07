Traffico Roma del 24-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 luglio 2021) LuceverdeBuon sabato mattina dalla relazione al microfono Simone Cerchiara regolare ilsulle strade dima incidenti potrebbero provocare temporanei rallentamenti in zona Marconi incidente in via di Pozzo Pantaleo all’altezza dell’incrocio con la Portuense vicino alle Terme di Caracalla incidente in Piazza di Porta Capena altro incidente in Piazza San Giovanni in Laterano riguardo la zona delle Terme di Caracalla da ieri sera per il rally diCapitale è chiusa l’area circostante alle terme chiuso il viale Baccelli oggi lo smontaggio della pista chiusa questa mattina la panoramica a Piazzale Clodio ...