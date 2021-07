Tokyo 2020, allarme Fbi: “Giochi possibile bersaglio cyberattacchi” (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo 2020, i Giochi Olimpici potrebbero essere il bersaglio di cyberattacchi. E’ l’allarme lanciato dall’Fbi in una nota inviata agli esperti del settore. Gli attacchi, spiega l’Fbi, potrebbero essere lanciati da soggetti legati a entità statali per “creare confusione e promuovere obiettivi ideologici”. Nella sua nota, riportano Fox News e altri media Usa, l’Fbi avverte inoltre che gli attacchi potrebbero puntare al furto di dati sensibili o all’hackeraggio dei sistemi informatici dell’organizzazione, delle emittenti tv, degli alberghi, dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021), iOlimpici potrebbero essere ildi. E’ l’lanciato dall’Fbi in una nota inviata agli esperti del settore. Gli attacchi, spiega l’Fbi, potrebbero essere lanciati da soggetti legati a entità statali per “creare confusione e promuovere obiettivi ideologici”. Nella sua nota, riportano Fox News e altri media Usa, l’Fbi avverte inoltre che gli attacchi potrebbero puntare al furto di dati sensibili o all’hackeraggio dei sistemi informatici dell’organizzazione, delle emittenti tv, degli alberghi, dei sistemi di trasporto e delle infrastrutture ...

