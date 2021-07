Tito Lupini non ce l' ha fatta | il pilone del rugby è morto di Covid a 65 anni

(Di sabato 24 luglio 2021)Lupin i non ce l'haa vincere l'ultima mischia. Il leggendarioe allenatore dellaRovigo degli scudetti del 1988 e 1990 èquesta mattina a Johannesburg, in Sudafrica, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Tito Lupini

'Ha avuto una lotta davvero lunga - dice Gino- Sette settimane in ospedale e nessun reale miglioramento ed è morto stamattina '. Riposa in pace. Dopo Massimo Cuttitta , un altro ...Rovigo, 24 luglio 2021 - La notizia , quella che non avremmo mai voluto sentire, alla fine è arrivata.ci ha lasciati . Mentre in Italia si discute e si litiga sul green pass, mentre l'estate ci fa sognare la fine di un incubo, dall'altra parte del mondo il Covid picchia duro e si porta via ...Tito Lupini non ce l'ha fatta a vincere l'ultima mischia. Il leggendario pilone e allenatore della Rugby Rovigo degli scudetti del 1988 e 1990 è morto questa mattina a Johannesburg, ...Con la maglia della Rugby Rovigo ha vinto lo scudetto della 'stella’ nel 1988 a Roma e l’undicesimo nel 1990 a Brescia ...