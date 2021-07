SportMediaset – L’Inter non dimentica Kostic: possibile scambio con Lazaro (Di sabato 24 luglio 2021) Filip Kostic sempre nei pensieri delL’Inter Tante idee di mercato per L’Inter in attesa di essere concretizzate qualora si verificassero le condizioni ottimali. Tra queste, Sport Mediaset, rilancia L’Interesse del club nerazzurro per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore serbo è sulla lista dei dirigenti nerazzurri che sono alla ricerca di un esterno sinistro qualora dovesse esserci un’uscita e, in particolare, quella di Ivan Perisic, il cui contratto con i nerazzurri scadrà a giugno 2022, salvo rinnovo. fonte foto www.inter.it LazaroLa trattativa con il club ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Filipsempre nei pensieri delTante idee di mercato perin attesa di essere concretizzate qualora si verificassero le condizioni ottimali. Tra queste, Sport Mediaset, rilanciaesse del club nerazzurro per Filipdell’Eintracht Francoforte. Il giocatore serbo è sulla lista dei dirigenti nerazzurri che sono alla ricerca di un esterno sinistro qualora dovesse esserci un’uscita e, in particolare, quella di Ivan Perisic, il cui contratto con i nerazzurri scadrà a giugno 2022, salvo rinnovo. fonte foto www.inter.itLa trattativa con il club ...

Advertising

sportmediaset : #Inter, l'ad Antonello: 'Obiettivo risparmiare 325 milioni dal costo dell'organico'. #SportMediaset - _intermagazine : SportMediaset – L’Inter non dimentica Kostic: possibile scambio con Lazaro - nuvolanza : @MarcoCH0 E Sportmediaset che scrive estate difficilee tormentata per l'Inter... ?? - carlo79e : @NonConoscoVG Oggi Barzaghi su Sportmediaset parlava di estate funesta per l'Inter poi l'unica cosa negativa era ch… - AntonioRussoli6 : A sentire @sportmediaset l’unica squadra ad avere problemi questa estate è l’@Inter Non riuscite proprio ad accett… -

Ultime Notizie dalla rete : SportMediaset L’Inter Mercato Inter, oltre a Bellerin spunta Marcos Alonso: lo spagnolo uomo adatto a Inzaghi - Sportmediaset Sport Mediaset