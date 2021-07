Sinopoli Flc Cgil | “La sola campagna vaccinale non risolve i problemi della scuola”

(Di sabato 24 luglio 2021) "Raggiungere la massima coperturapossibile per il personale scolastico è fondamentale. Riteniamo che vaccinarsi sia un dovere civico per chi lavora nellae per primi abbiamo chiesto già a novembre dello scorso anno che il personale scolastico avesse una corsia preferenziale. A questalaha aderito in massa, almeno fino a quando non è stata interrotta la corsia riservata". L'articolo .

... "Lo scorso anno avevamo avuto la possibilità di interloquire con il Comitato tecnico scientifico " spiega il segretario dellaCgil Francesco- che aveva prodotto un testo più chiaro di ...Altra richiesta dellaCgil, con a capo Francesco, riguarda l'organico Covid, ' prevedendo da subito un suo utilizzo fino al 30 giugno, anche per favorire lo sdoppiamento delle classi e ...“Il Comitato tecnico scientifico deve al più presto chiarire alcuni nodi per ripartire in presenza, a partire dalla questione del distanziamento. La nota firmata dal capo dipartimento del ministero de ...I presidi «votano» per l’obbligo vaccinale, mentre nel governo il dibattito è ancora in corso, seppur con una priorità: tornare in presenza a settembre. Il nuovo anno scolastico è ormai alle porte, ma ...