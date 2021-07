Sabato in FVG rilevati 68 contagi e 2 persone in terapia intensiva (Di sabato 24 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.343 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,67%. Sono inoltre 3.039 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,39%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.343 tamponi molecolari sono stati56 nuovicon una percentuale di positività dell’1,67%. Sono inoltre 3.039 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati12 casi (0,39%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; duesono ricoverate in, mentre i pazienti in altri reparti sono 7. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a ...

