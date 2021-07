Processo Crescent, Assoluzione bis per De Luca (Di sabato 24 luglio 2021) di Pina Ferro Assoluzione bis per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I giudici della Corte di Appello di Salerno nel Processo sul caso “Crescent”. hanno confermato la sentenza di primo grado. Si tratta del caso della realizzazione del Crescent di Salerno, la costruzione a uso abitativo, a forma di mezzaluna, firmata dall’archistar Ricardo Bofill. L’accusa aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi in ordine a all’autorizzazione paesaggistica in una zona sottoposta a vincolo. Era il 28 settembre di tre anni fa quando il Processo di primo grado si concluse con una ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 luglio 2021) di Pina Ferrobis per il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. I giudici della Corte di Appello di Salerno nelsul caso “”. hanno confermato la sentenza di primo grado. Si tratta del caso della realizzazione deldi Salerno, la costruzione a uso abitativo, a forma di mezzaluna, firmata dall’archistar Ricardo Bofill. L’accusa aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi in ordine a all’autorizzazione paesaggistica in una zona sottoposta a vincolo. Era il 28 settembre di tre anni fa quando ildi primo grado si concluse con una ...

