Ostia | anziana non accetta la fine della relazione e accoltella il compagno 81enne

(Di sabato 24 luglio 2021) . Avrebbeto ilottantunenne perché non avevato laloro. Una donna di 78 anni è negli uffici di Polizia, sospettata di aver ferito l’uomo con un coltello sotto casa in via Alessandro Piola castelli ad. La vittima trasportata in ospedale non è grave. Una donna di settantotto anni è stata portata negli uffici del X DistrettoPolizia di Roma, sospettata di averto ilottantunenne. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, ...

...lo trasporta all'ospedale Grassi didove è stato refertato con 15 giorni di prognosi. Sul posto arrivano gli agenti del Commissariato Lido di polizia che ricostruiti i fatti trovano l'..., anziano accoltella alla gola la moglie e si uccide Il tentato omicidio si è verificato adin via Alessandro Piola Caselli intorno alle 9 del mattino. Come al solito si erano visti lì ...Ostia, albero cade su auto in transito con 5 persone a bordo. Nella tarda serata di venerdì, in via dei Pescatori, nel tratto compreso tra via Villa di Plinio e via del Fosso di ...Ostia, a 81 anni la lascia e lei lo accoltella: l'aggressione si è consumata ieri mattina, in via Alessandro Piola Caselli ...