Ostia | albero cade su auto in transito con 5 persone a bordo

(Di sabato 24 luglio 2021) . Nella tarda serata di venerdì, in via dei Pescatori, nel tratto compreso tra via Villa di Plinio e via del Fosso di Dragoncello, un pino ...

Fanpage.it

cade su auto in transito con 5 persone a bordo. Nella tarda serata di venerdì, in via dei Pescatori, nel tratto compreso tra via Villa di Plinio e via del Fosso di Dragoncello, un pino ...Terrore in serata ad . Unè crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un'auto, una Ford di colore grigio. All'interno c'erano 5 persone, tra cui un neonato . Dalle prime informazioni, pare che ...A Ostia un albero è crollato lungo via dei Pescatori. Avrebbe centrato in pieno un’automobile, una Ford di colore grigio ...Terrore in serata ad Ostia. Un albero è crollato all'improvviso lungo via dei Pescatori ed è finito contro un'auto, una Ford di colore grigio. All'interno c'erano ...