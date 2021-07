Marcello Cotugno racconta la ' pacchiona' | ossia la bella ma in sovrappeso

Advertising

A Palermo il termine pacchiona indica una donna grassa, a Catania, invece, una decisamente bella. Una sorta di ossimoro che il regista e drammaturgo Marcello Cotugno ha trovato particolarmente interessante tanto da farne il titolo dello spettacolo inserito nel cartellone del Teatro Stabile di Catania. La commedia La pacchiona, versione siciliana di 'Fat Pig', scritta dal drammaturgo statunitense Neil LaBute e ora in scena a Catania fino a domenica con la regia di Marcello Cotugno.