LIVE Superbike, GP Olanda 2021 in DIRETTA: gara-1 in tempo reale (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della superpole – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma, orari e tv – La classifica del Mondiale SBK 2021 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 del Gran Premio d’Olanda, quinta prova del Mondiale Superbike 2021. Si corre sulla meravigliosa “Università della moto”, il circuito di Assen e si inizia a fare sul serio per un fine settimana quanto mai indicativo per gli esiti dell’intero campionato. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.00 e la tanto attesa ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della superpole – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Programma, orari e tv – La classifica del Mondiale SBKBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi-1 del Gran Premio d’, quinta prova del Mondiale. Si corre sulla meravigliosa “Università della moto”, il circuito di Assen e si inizia a fare sul serio per un fine settimana quanto mai indicativo per gli esiti dell’intero campionato. Il semaforo verde scatterà alle ore 14.00 e la tanto attesa ...

Advertising

infoitsport : SBK, LIVE FP2 Superbike Assen: la diretta minuto per minuto - gponedotcom : LIVE FP2 Superbike Assen: la diretta minuto per minuto: Secondo e ultimo turno di libere per le derivate, dopo che… - infoitsport : SBK, LIVE Superbike Assen: la diretta della FP1 minuto per minuto - gponedotcom : LIVE Superbike Assen: la diretta della FP1 minuto per minuto: Esami da primi della classe al TT con Razgatlioglu ch… -