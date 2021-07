Inter, si del Cagliari al prestito con diritto di riscatto per Nandez: distanze sulle cifre. I dettagli (Di sabato 24 luglio 2021) Nahitan Nandez a passi spediti verso l’Inter Tutto si muove su unica direzione, quella che porta da Cagliari a Milano, sponda Inter. Il club nerazzurro ha fatto importanti passi avanti per Nahitan Nandez, con il giocatore che spinge per un trasferimento nel club Campione d’Italia. Rimane da limare la distanza economica con il club del presidente Giulini che ha ormai capito che dovrà salutare il centrocampista uruguaiano tanto da aprire al prestito con diritto di riscatto. “L’uruguaiano vuole l’Inter e spinge sia con il suo agente ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Nahitana passi spediti verso l’Tutto si muove su unica direzione, quella che porta daa Milano, sponda. Il club nerazzurro ha fatto importanti passi avanti per Nahitan, con il giocatore che spinge per un trasferimento nel club Campione d’Italia. Rimane da limare la distanza economica con il club del presidente Giulini che ha ormai capito che dovrà salutare il centrocampista uruguaiano tanto da aprire alcondi. “L’uruguaiano vuole l’e spinge sia con il suo agente ...

