“Ho fatto una stupidaggine”. Ora Riccardo Guarnieri lo ammette, la verità su Uomini e Donne (Di sabato 24 luglio 2021) Riccardo Guarnieri rompe il silenzio. Riflettori accesi ancora sull’ex cavaliere che, dopo la rottura con Roberta Di Padua, ha deciso di esporsi rivelando al pubblico come stanno realmente le cose. Focus non solo sulla vita privata e sentimentale dell’ex cavaliere, ma anche sulle dinamiche che riguardano più da vicino un eventuale ritorno sulla poltroncina di Uomini e Donne. Roberta Di Padua? La vertà di Riccardo Guarnieri emerge tra le pagine del magazine del programma di Maria De Filippi. Senza filtri, l’ex cavaliere ha affermato di avere qualche difficoltà nel trovare la donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021)rompe il silenzio. Riflettori accesi ancora sull’ex cavaliere che, dopo la rottura con Roberta Di Padua, ha deciso di esporsi rivelando al pubblico come stanno realmente le cose. Focus non solo sulla vita privata e sentimentale dell’ex cavaliere, ma anche sulle dinamiche che riguardano più da vicino un eventuale ritorno sulla poltroncina di. Roberta Di Padua? La vertà diemerge tra le pagine del magazine del programma di Maria De Filippi. Senza filtri, l’ex cavaliere ha affermato di avere qualche difficoltà nel trovare la donna ...

