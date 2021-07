"Ha preso la mira". Un testimone accusa l'assessore Adriatici

repubblica : Delitto di Voghera, un teste contro l’assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato' - giusmo1 : #Voghera, un testimone: “Ha preso la mira e poi ha sparato” - repubblica : ?? Delitto di Voghera, un teste contro l'assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato' - ANNAQuercia : - HermanniTest : Nel caso di Voghera un testimone dichiara ‘’Ha preso la mira e ha sparato’’, il leghista nega tutto. Sono vili e bu… -

Ultime Notizie dalla rete : preso mira

In questa veste Tranfaglia era stato forse il più polemico tra coloro che nel 1975 avevanodil'Intervista sul fascismo di Renzo De Felice. L'impostazione del biografo di Mussolini gli ...Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti della Questura di Pisa intervenute sul posto, il 26enne è statodida un gruppo di giovani forse dell'est Europa. Questi ultimi ..."L'italiano non ha sparato per sbaglio. Ha preso la pistola, l'ha puntata verso Youns e subito ha esploso il colpo che lo ha ucciso". E' il racconto di un cittadino marocchino che sarebbe testimone di ...Secondo il racconto di un testimone, El Boussettaoui avrebbe gettato l'assessore Massimo Adriatici in terra ma il colpo di pistola che ha ucciso il marocchino non sarebbe stato accidentale ...