Ginnastica, Marco Lodadio manca la finale per un soffio. Olimpiadi 2024, il sogno non è finito! (Di sabato 24 luglio 2021) Marco Lodadio ci ha provato con tutto se stesso, ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ha stretto i denti e ha tentato di essere assoluto protagonista. Encomiabile, pugnace, guerriero. Come è sempre stato. Oggi, però, non sono bastati l’atteggiamento temerario e la buona volontà in turno di qualificazione davvero molto ostico ed esigente alle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurro si era presentato in Giappone con l’obiettivo minimo di centrare l’accesso alla finale sugli amati anelli e poi di battagliare per una medaglia, messa nel mirino da cinque anni. Il romano ha dato l’anima sul castello, ma una sbavatura in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021)ci ha provato con tutto se stesso, ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ha stretto i denti e ha tentato di essere assoluto protagonista. Encomiabile, pugnace, guerriero. Come è sempre stato. Oggi, però, non sono bastati l’atteggiamento temerario e la buona volontà in turno di qualificazione davvero molto ostico ed esigente alledi Tokyo 2021. L’azzurro si era presentato in Giappone con l’obiettivo minimo di centrare l’accesso allasugli amati anelli e poi di battagliare per una medaglia, messa nel mirino da cinque anni. Il romano ha dato l’anima sul castello, ma una sbavatura in ...

ItaliaTeam_it : Vanessa, Asia, Alice, Martina, Lara, Marco e Ludovico, fateci sognare! ?? La nazionale di ginnastica artistica… - chiara0174 : RT @NavMatteo: Ludovico Edalli e Marco Lodadio escono di pochissimo dalle finali di ginnastica artistica. Un peccato enorme, ci sarebbe pia… - ojamajofede : Inizio a pensare che i commentatori Rai della ginnastica artistica portino sfortuna. All Around Maschile: -Anelli:… - sportface2016 : #Tokyo2020, #ginnastica #artistica: #Lodadio ed #Edalli mancano il pass per le finali - giada_demartis : Bravo Marco!!!! Le discipline della ginnastica sono le più belle! #Tokyo2020 #OlympicGames #ItaliaTeam -