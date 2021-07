GF Vip 6 | Jo Squillo e Amedeo Goria probabili concorrenti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 24 luglio 2021) Il GF Vip 6 ripartirà a settembre. La porta rossa della Casa di Cinecittà tornerà a spalancarsi per accogliere al suo interno nuovi Vipponi. Al timone del programma ci sarà Alfonso Signorini che quest’anno verrà spalleggiato da due nuove compagne d’avventura: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che vestiranno i panni di opinioniste. Adriana Volpe conosce bene i meccanismi del reality show, in quanto vi ha già preso parte in precedenza come concorrente. Nel frattempo, sono uscite nuove indiscrezioni sui nomi dei: tra questi spicca quello di Jo. GF Vip 6: rumors sui...