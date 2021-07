Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 24 Luglio 2021 (Di sabato 24 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 24 Luglio. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore e Padre, ancora non so L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 24. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore e Padre, ancora non so L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

vitosemeraro7 : @petergomezblog @fattoquotidiano L affidabilita dei 5 stalle ormai nota, confidiamo nella loro totale devozione alla santa poltrona... - consacrata_vita : RT @consacrata_vita: Premesso ciò, mi limito a precisare che la vita monastica non è la suggestione di un ritiro nella foresteria di un mon… - consacrata_vita : Premesso ciò, mi limito a precisare che la vita monastica non è la suggestione di un ritiro nella foresteria di un… - AresDanMaster : È importante onorare la #FagTax del venerdì in segno di ammirazione e devozione! Può essere fatta in modo palese co… - AlchemistLuisa : Song & Chant for Mary Magdalene's Feast Day Festival [July 22th] of Devotion Playlist ??????… -