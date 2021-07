Calciomercato Serie C: Seregno, Carlos França va via (Di sabato 24 luglio 2021) Seregno - Il Seregno , in una nota, ha ufficializzato che Carlos França non è più l'allenatore del club. Di seguito il comunicato societario: "In data odierna, il Seregno comunica la decisione di non ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato chenon è più l'allenatore del club. Di seguito il comunicato societario: "In data odierna, ilcomunica la decisione di non ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - DiMarzio : #Zuta pronto a salutare il #Lecce: è vicino al Valerenga. Tutte le news di #calciomercato LIVE - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Cesena: Candela firma fino al 2022: Il giocatore si è trasferito a titolo temporaneo dal Gen… - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Olbia: arrivano Ciocci e Boccia: I 2 giocatori arrivano a titolo temporaneo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C: Seregno, Carlos França va via França , nato a Jaguariuna, in Brasile, l'1 gennaio 1980, a lungo uno dei migliori attaccanti nella serie D e nella serie C, aveva assunto la conduzione del gruppo nella scorsa primavera, alla sua ...

Toro e Juve cercano la formula per l'esterno: i dettagli Massimiliano Allegri non ha intenzione di puntare su Marko Pjaca, che anche a causa dei numerosi infortuni non è mai stato in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità in Serie A.

Calciomercato Serie A, tutte le trattative. La Fiorentina sogna Ikoné QUOTIDIANO NAZIONALE L’Olbia ha ufficializzato l’arrivo di Ciocci e Boccia Come preannunciato dal presidente Alessandro Marino, Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia hanno raggiunto l’Olbia in ritiro a Buddusò. I due under di proprietà del Cagliari hanno svolto parte della prep ...

Calciomercato Roma, ufficiale un’altra cessione I giallorossi ufficializzano la terza cessione. Il giocatore ha scelto la sua nuova squadra. Ecco il comunicato. Alberto De Rossi © GettyImages. La Roma da anni pensa anche al fu ...

França , nato a Jaguariuna, in Brasile, l'1 gennaio 1980, a lungo uno dei migliori attaccanti nellaD e nellaC, aveva assunto la conduzione del gruppo nella scorsa primavera, alla sua ...Massimiliano Allegri non ha intenzione di puntare su Marko Pjaca, che anche a causa dei numerosi infortuni non è mai stato in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità inA.Come preannunciato dal presidente Alessandro Marino, Giuseppe Ciocci e Salvatore Boccia hanno raggiunto l’Olbia in ritiro a Buddusò. I due under di proprietà del Cagliari hanno svolto parte della prep ...I giallorossi ufficializzano la terza cessione. Il giocatore ha scelto la sua nuova squadra. Ecco il comunicato. Alberto De Rossi © GettyImages. La Roma da anni pensa anche al fu ...