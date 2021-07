Advertising

CagliariCalcio : VICENZA vs CAGLIARI - AMICHEVOLE - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cagliari: 3-0 al Vicenza in amichevole: (ANSA) - VICENZA, 24 LUG - Netta vittoria del Cagliari (3-… - glooit : Cagliari: 3-0 al Vicenza in amichevole leggi su Gloo - sportface2016 : Amichevoli precampionato, il video con gli highlights di #CagliariVicenza - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: ?? | MATCH REPORT #Marin-#Pavoletti-#Dalbert ?? @LRVicenza -Cagliari 0-3 La cronaca ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Vicenza

Netta vittoria del(3 - 0) nell' amichevole disputata allo stadio Menti di, contro la formazione locale che gioca in serie B. La formazione allenata da Leonardo Semplici, che ha concluso il ritiro a ...Le parole del mister delLeonardo Semplici in conferenza stampa dopo l'amichevole con ilvinta per 3 - 0 Una bella prova al "Menti" diper chiudere nel modo migliore le prime due settimane di ...Le parole del mister del Cagliari Leonardo Semplici in conferenza stampa dopo l’amichevole con il Vicenza vinta per 3-0 Una bella prova al “Menti” di Vicenza per chiudere nel modo migliore le prime du ...(ANSA) – VICENZA, 24 LUG – Netta vittoria del Cagliari (3-0) nell’ amichevole disputata allo stadio Menti di Vicenza, contro la formazione locale che gioca in serie B. La formazione allenata da Leonar ...