Bernardo, ho portato l'arma in ospedale ma non in corsia (Di sabato 24 luglio 2021) "La pistola non l'ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini. Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie. Io sono entrato con l'arma in ospedale, l'ho avuta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) "La pistola non l'ho mai portata inin mezzo ai bambini. Sono sicuro al 100%. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie. Io sono entrato con l'in, l'ho avuta ...

Advertising

iconanews : Bernardo, ho portato l'arma in ospedale ma non in corsia - AppostaMi : Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra a Milano, porta l'arma in ospedale, 'ma non in corsia'. Un altro c… - Danireport : RT @confundustria: Luca Bernardo ,candidato sindaco della dx per Milano, è ricoverato in ospedale e si è portato in corsia una pistola . '… - AmbaraAbba : RT @confundustria: Luca Bernardo ,candidato sindaco della dx per Milano, è ricoverato in ospedale e si è portato in corsia una pistola . '… - DiegoNatoli2 : RT @confundustria: Luca Bernardo ,candidato sindaco della dx per Milano, è ricoverato in ospedale e si è portato in corsia una pistola . '… -