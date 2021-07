Aggredisce e minaccia tassista: denunciato (Di sabato 24 luglio 2021) Minacce di morte a un tassista . Il motivo? Non si sa. L'uomo però è stato bloccato dalla polizia locale di Como e denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Minacce di morte a un. Il motivo? Non si sa. L'uomo però è stato bloccato dalla polizia locale di Como eper interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ...

Como, piazza Matteotti: prende a calci il taxi poi minaccia di morte e aggredisce. Denunciato Denunciato dopo aver inveito contro un taxista e aver danneggiato l'auto. E' successo in piazza Matteotti a Como nella serata di giovedì 22 luglio, verso le 20.30. Gli agenti della Polizia Locale di ...

