Warframe: la Tennocon 2021 è stata uno degli eventi più seguiti su Twitch del 2021 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) La Tennocon 2021, l’annuale appuntamento di Warframe con i suoi fan, è stata uno degli eventi più seguiti su Twitch di tutto il 2021.. La Tennocon 2021, l’annuale appuntamento di Warframe con i suoi fan che si è tenuto settimana scorsa in formato del tutto digitale, è stata un successo. Durante la presentazione di The New War, la nuova espansione del gioco, si sono radunati oltre 500mila spettatori contemporaneamente. ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021) La, l’annuale appuntamento dicon i suoi fan, èunopiùsudi tutto il.. La, l’annuale appuntamento dicon i suoi fan che si è tenuto settimana scorsa in formato del tutto digitale, èun successo. Durante la presentazione di The New War, la nuova espansione del gioco, si sono radunati oltre 500mila spettatori contemporaneamente. ...

Advertising

Multiplayerit : Warframe: la Tennocon 2021 è stata uno degli eventi più seguiti su Twitch del 2021 - zazoomblog : Warframe The New War TennoCon 2021 Reveal TrailerVideogiochi per PC e console - infoitscienza : Warframe The New War, TennoCon 2021 Reveal TrailerVideogiochi per PC e console | - GiocareOra : Tennocon 2021 ha infranto i record di Twitch e Steam per Warframe - lillydessi : Warframe New War: 30 minuti di gameplay della nuova espansione dal Tennocon 2021 - -